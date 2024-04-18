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Новости

18 апреля, 18:00

Общество

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог бизнесменам более 1,5 млн раз за 12 лет

Собянин: "Малый бизнес Москвы" помог более 360 тысячам предпринимателей

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Новости часа: около 200 поликлиник реконструировали в столице

Новости часа: Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой ИИ

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч объектов культурного наследия отреставрировали за 10 лет в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Школьники Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по информатике, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве. Начавшийся 18 апреля дождь превратится в ливень уже в ночь на пятницу, 19 апреля, предупредили синоптики.

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