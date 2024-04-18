Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч объектов культурного наследия отреставрировали за 10 лет в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Школьники Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по информатике, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве. Начавшийся 18 апреля дождь превратится в ливень уже в ночь на пятницу, 19 апреля, предупредили синоптики.