18 апреля, 18:00Общество
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч объектов культурного наследия отреставрировали за 10 лет в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Школьники Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по информатике, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве. Начавшийся 18 апреля дождь превратится в ливень уже в ночь на пятницу, 19 апреля, предупредили синоптики.