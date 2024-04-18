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Новости

Новости

18 апреля, 13:45

Новости

Новости часа: Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой ИИ

Новости часа: Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой ИИ

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

Новости часа: ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций построено 48 км линий метро

"Мой район. Новости": связку между Большой Филевской улицей и ТТК достроят в 2024 году

Собянин: за 10 лет отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Школьники Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по информатике. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"Барическое дно" ожидается в пятницу, 19 апреля, в Москве. Атмосферное давление будет очень низким, предупреждают синоптики.

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