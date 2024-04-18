18 апреля, 13:45Новости
Новости часа: Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой ИИ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил Сергей Собянин.
Школьники Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по информатике. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.
"Барическое дно" ожидается в пятницу, 19 апреля, в Москве. Атмосферное давление будет очень низким, предупреждают синоптики.