Новости часа: Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Школьники Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по информатике. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"Барическое дно" ожидается в пятницу, 19 апреля, в Москве. Атмосферное давление будет очень низким, предупреждают синоптики.