Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Средства от зеленых облигаций пошли на закупку электробусов и строительство БКЛ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 90 станций и городских вокзалов на МЦД и МЦК подготовят к летнему сезону. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В пятницу, 19 апреля, столицу накроет девятибалльный шторм. Об этом предупредили синоптики.