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Новости

18 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

Новости часа: ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций построено 48 км линий метро

"Мой район. Новости": связку между Большой Филевской улицей и ТТК достроят в 2024 году

Собянин: за 10 лет отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Мэр Москвы: за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Средства от зеленых облигаций пошли на закупку электробусов и строительство БКЛ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 90 станций и городских вокзалов на МЦД и МЦК подготовят к летнему сезону. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В пятницу, 19 апреля, столицу накроет девятибалльный шторм. Об этом предупредили синоптики.

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