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18 апреля, 07:45

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Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

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В Москве сформируют новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи. О стратегии развития столичного здравоохранения до 2030 года рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Необходимо завершить модернизацию инфраструктуры. Так, например, полностью будет обновлен амбулаторный фонд. Кроме того, продолжится разработка и внедрение новых московских стандартов медпомощи.

Большое внимание уделят и инновационным цифровым технологиям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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