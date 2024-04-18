Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

В Москве сформируют новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи. О стратегии развития столичного здравоохранения до 2030 года рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Необходимо завершить модернизацию инфраструктуры. Так, например, полностью будет обновлен амбулаторный фонд. Кроме того, продолжится разработка и внедрение новых московских стандартов медпомощи.

Большое внимание уделят и инновационным цифровым технологиям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.