Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 22:15

Новости

Собянин рассказал об открытии четырех столичных волонтерских центров до конца этого года

Собянин рассказал об открытии четырех столичных волонтерских центров до конца этого года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Собянин расширил программу финансовой поддержки модернизации промышленности

Новости часа: Мишустин рассказал о программе модернизации инфраструктуры в РФ

Собянин рассказал об обновлении павильонов ВДНХ

Собянин рассказал о проекте диспансерного наблюдения хронических больных

Собянин утвердил ключевые задачи развития столичного здравоохранения до конца года

Новости часа: Песков заявил, что Россия готова прислушаться к предложениям по Украине

Собянин: к концу года в Москве появится еще четыре волонтерских окружных центра

Новости часа: Собянин рассказал, как будут выглядеть новые окружные волонтерские центры

Еще четыре окружных волонтерских центра откроют в Москве до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На юго-востоке офис добровольцев откроют на Братиславской улице. Южный – на улице Трофимова. На Косинской улице – окружной центр по востоку, а по северо-западу – на Аэродромной улице.

Все открытия организует ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке города. В центрах появятся залы для мероприятий, мультимедиа пространства, боксы для сбора вторсырья и кормов для животных в приюты.

В прошлом году в проекте "Активный гражданин" москвичи выбрали единое название для волонтерских окружных центров – "Доброе место".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика