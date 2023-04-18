Собянин рассказал об открытии четырех столичных волонтерских центров до конца этого года

Еще четыре окружных волонтерских центра откроют в Москве до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На юго-востоке офис добровольцев откроют на Братиславской улице. Южный – на улице Трофимова. На Косинской улице – окружной центр по востоку, а по северо-западу – на Аэродромной улице.

Все открытия организует ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке города. В центрах появятся залы для мероприятий, мультимедиа пространства, боксы для сбора вторсырья и кормов для животных в приюты.

В прошлом году в проекте "Активный гражданин" москвичи выбрали единое название для волонтерских окружных центров – "Доброе место".

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