Собянин рассказал о проекте диспансерного наблюдения хронических больных

В Москве завершили реконструкцию 80 зданий поликлиник по новому московскому стандарту. Это 40% всей программы. Об этом в телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра, особое внимание уделяют диспансерному наблюдению хронических больных. Программа охватывает порядка одного миллиона москвичей, страдающих девятью видами хронических заболеваний.

Пациенты получают индивидуальную программу наблюдения, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов, а также лекарственные назначения. Информация доступна в электронной медкарте.

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