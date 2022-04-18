Собянин открыл еще три здания городских поликлиник после реконструкции

В Москве после реконструкции открыли три поликлиники. Все они были включены в программу модернизации амбулаторного звена, сообщил Сергей Собянин.

Здание одной из них на Новочеркасском бульваре полностью перестроили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.