Собянин рассказал о ходе реализации программы реконструкции поликлиник

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 3 детской городской поликлиники № 148 на Новочеркасском бульваре. По словам Собянина, всего на сегодняшний день в Москве реконструирована 41 поликлиника. При этом на следующей неделе, вероятно, в эксплуатацию введут еще пять, а к 2023 году планируют закончить всю программу реконструкции.

Порядка 130 тысяч путевок в детские лагеря по программе кешбэка купили с начала апреля, сообщили в Ростуризме.

Рубль на Мосбирже активно растет к евро, курс опускался ниже 82 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.