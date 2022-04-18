Более 7,5 тыс велосипедов доступны для аренды в Москве – Собянин

Более 7,5 тысячи велосипедов теперь доступны для аренды в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Срок предоставления госуслуг сократится после их перевода в цифровой вид, рассказал Михаил Мишустин.

Около полумиллиона россиян купили туры с кешбэком за дополнительную неделю программы. Об этом заявил Ростуризм.