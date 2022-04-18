Собянин рассказал о ходе реализации программы реконструкции поликлиник

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 3 детской городской поликлиники № 148 на Новочеркасском бульваре.

Работы по реконструкции филиала № 3 детской городской поликлиники № 148 были начаты в январе прошлого года и завершены в апреле текущего.

По словам Собянина, всего на сегодняшний день в Москве реконструирована 41 поликлиника. При этом на следующей неделе, вероятно, в эксплуатацию введут еще пять, а к 2023 году планируют закончить всю программу реконструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.