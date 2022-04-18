Цены на велопрокат в Москве остались прошлогодними – Собянин

Цены на велопрокат в Москве остались прошлогодними. Сезон открыли 18 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Государственные и муниципальные услуги планируют к концу следующего года перевести в цифровой формат, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Рубль усиливает рост на Мосбирже. Евро падал ниже 83 рублей, доллар – около 79 рублей.