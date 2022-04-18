Городской велопрокат заработал в Москве

В Москве заработал велопрокат. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, в городе заработало свыше 720 станций и в планах открыть еще, в том числе в новых районах, например, в Сколкове.

Для пользователей в этом году будут доступны более 7,5 тысячи велосипедов, включая 500 электрических. Все их проверили, привели в порядок и расставляют по станциям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.