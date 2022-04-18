В Москве заработал велопрокат

Городской велопрокат 18 апреля начал работу в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В России создадут систему продовольственных оптовых рынков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Украина не демонстрирует постоянства в достигнутых с РФ договоренностях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.