Собянин сообщил о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики

Почти 3,5 миллиарда рублей выделят в Москве на поддержку сотрудников под угрозой увольнения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Алабине проходит первая репетиция парада, который пройдет 9 мая на Красной площади.

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ.