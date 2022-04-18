В столице открыли переход от Ленинградского вокзала к станции метро "Комсомольская"

В Москве после ремонта открыли переход от Ленинградского вокзала к станции метро "Комсомольская".

Центробанк не будет любыми методами возвращать инфляцию к цели, это помешает адаптации бизнеса. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Еще около восьми миллиардов рублей выделили на выплаты медикам за работу с больными COVID-19, сообщил кабмин.

