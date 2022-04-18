Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики

10:45
Почти 3,5 миллиарда рублей выделят на программу поддержки москвичей, оказавшихся под угрозой увольнения. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
В первую очередь меры направлены на сотрудников иностранных компаний, которые приостановили деятельность. Ожидается, что с помощью программы удастся помочь в трудоустройстве почти 60 тысячам человек.
Предусмотрены и другие меры поддержки для москвичей и бизнеса. Помогут семьям с невысоким доходом. В зависимости от ситуации выплата может составить половину от прожиточного минимума ребенка, 75 или 100%. Заявление можно будет подать онлайн с 1 мая. Установлена выплата с 1 апреля.
Поддержат малое и среднее предпринимательство. Для бизнеса одобрили новую программу льготного кредитования по ставке 13,5%. Максимальный размер займа составляет 5 миллионов рублей.
Окажут помощь фармацевтической отрасли. Москва уже является крупнейшим заказчиком лекарств и медизделий. Объем годовых закупок уже превысил 75 миллиардов рублей. В эксплуатации находятся три новых завода, четвертый – в стадии строительства. В планах – расширять сотрудничество с производителями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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