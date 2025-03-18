Собянин: три новых метода сердечно-сосудистых операций доступны для москвичей

Москвичам бесплатно стали доступны три новых высокотехнологичных метода проведения сердечно-сосудистых операций. Для этого выделили дополнительное финансирование. О каждом из них рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Один из методов – ультразвуковой транскатетерный тромболизис. Его используют для растворения тромбов внутри сосудов, особенно при лечении тромбоэмболии легочной артерии.

Еще два метода – эндоваскулярное удаление тромбов из магистральных вен и повторное протезирование артерий с использованием гомографтов. Операции проводят без разрезов, что снижает риск осложнений и ускоряет восстановление пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.