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18 марта, 16:15

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Собянин: три новых метода сердечно-сосудистых операций доступны для москвичей

Собянин: три новых метода сердечно-сосудистых операций доступны для москвичей

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Москвичам бесплатно стали доступны три новых высокотехнологичных метода проведения сердечно-сосудистых операций. Для этого выделили дополнительное финансирование. О каждом из них рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Один из методов – ультразвуковой транскатетерный тромболизис. Его используют для растворения тромбов внутри сосудов, особенно при лечении тромбоэмболии легочной артерии.

Еще два метода – эндоваскулярное удаление тромбов из магистральных вен и повторное протезирование артерий с использованием гомографтов. Операции проводят без разрезов, что снижает риск осложнений и ускоряет восстановление пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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