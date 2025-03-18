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18 марта, 08:45

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Собянин сообщил о планах озеленения исторической части Ленинского проспекта

Собянин сообщил о планах озеленения исторической части Ленинского проспекта

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Более 400 новых деревьев появятся в этом году на участке между Садовым кольцом и площадью Гагарина. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге. Деревья создадут "зеленую стену", которая защитит жилые дома от шума и пыли, а также украсят Калужскую площадь и площадь Гагарина.

Для озеленения выбраны липы сорта "Паллида" и вязы "Новый горизонт". Эти породы хорошо адаптированы к московскому климату: они устойчивы к морозам, жаре и сильным ветрам. Возраст деревьев составит до 35 лет, а высота – от 4 до 8 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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