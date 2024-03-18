Сергей Собянин рассказал, как московские школьники открывают звезды

Несколько переменных и сверхновых небесных тел обнаружили московские школьники в 2023 году. Как уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, открытия были сделаны воспитанниками Центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров.

Всего с 2019 года дети открыли 65 сверхновых звезд и 113 переменных. На данный момент в центре занимается больше 1,5 тысячи воспитанников от 5 до 8 лет.

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