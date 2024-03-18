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Новости

18 марта, 16:45

Общество

Новости часа: более 800 электробусов поставят в Москву в 2024 году

Новости часа: более 800 электробусов поставят в Москву в 2024 году

Собянин рассказал об операциях мирового уровня, которые делают в Москве

Собянин: по Москве курсирует уже более 1,5 тыс электробусов

Собянин: по Москве курсирует уже более 1,5 тыс электробусов

Новости часа: 5,4 миллиона москвичей приняли участие в выборах президента РФ

Мэр Москвы рассказал об интеграции цифровых технологий в медицинскую практику

Собянин поздравил Путина с избранием на пост президента России

Новости часа: Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в Москву поставят еще более 800 экологичных электробусов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инновационный промышленный технопарк построят в районе Люблино. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Комфортная погода установится в Москве со среды, 20 марта. Как отметили синоптики, температура днем установится на отметке 5 градусов тепла.

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