Новости часа: более 800 электробусов поставят в Москву в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в Москву поставят еще более 800 экологичных электробусов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инновационный промышленный технопарк построят в районе Люблино. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Комфортная погода установится в Москве со среды, 20 марта. Как отметили синоптики, температура днем установится на отметке 5 градусов тепла.