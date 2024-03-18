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18 марта, 15:45

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Собянин: по Москве курсирует уже более 1,5 тыс электробусов

Собянин: по Москве курсирует уже более 1,5 тыс электробусов

Собянин: по Москве курсирует уже более 1,5 тыс электробусов

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На улицах столицы курсируют более 1,5 тысячи электробусов, которые заменили обычные автобусы. Для запуска экологичного транспорта в Москве развивается и зарядная инфраструктура. Так, в городе появились три современных парка для электробусов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Как обслуживают электробусы в Москве и на каких маршрутах они скоро появятся? Что происходит с электробусами после рабочего дня? И сколько электробусов может обслуживать парк в районе Новокосино? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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