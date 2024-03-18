Новости часа: 5,4 миллиона москвичей приняли участие в выборах президента РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В выборах президента России приняли участие 5,4 миллиона москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Яковлево", рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Синоптики сообщили о продлении в Московском регионе желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы до утра среды, 20 марта.