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Новости

Новости

18 марта, 15:00

Новости

Новости часа: 5,4 миллиона москвичей приняли участие в выборах президента РФ

Новости часа: 5,4 миллиона москвичей приняли участие в выборах президента РФ

Мэр Москвы рассказал об интеграции цифровых технологий в медицинскую практику

Собянин поздравил Путина с избранием на пост президента России

Новости часа: Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Сергей Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В выборах президента России приняли участие 5,4 миллиона москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Яковлево", рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Синоптики сообщили о продлении в Московском регионе желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы до утра среды, 20 марта.

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