Мэр Москвы рассказал об интеграции цифровых технологий в медицинскую практику

В своем блоге Сергей Собянин рассказал, как цифровые технологии облегчают работу столичным хирургам. Так, по его словам, для докторов оборудуют умные операционные, которые сочетают в себе цифровизацию, функциональность и повышенный уровень комфорта для пациентов.

Например, хирурги ГКБ имени Юдина успешно проводят гибридные внутрисосудистые операции при лечении пациентов с инсультом. А специалисты Морозовской детской больницы используют в своей работе технологии 3D-моделирования и дополненной реальности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.