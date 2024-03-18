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18 марта, 15:00

Новости

Мэр Москвы рассказал об интеграции цифровых технологий в медицинскую практику

Мэр Москвы рассказал об интеграции цифровых технологий в медицинскую практику

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В своем блоге Сергей Собянин рассказал, как цифровые технологии облегчают работу столичным хирургам. Так, по его словам, для докторов оборудуют умные операционные, которые сочетают в себе цифровизацию, функциональность и повышенный уровень комфорта для пациентов.

Например, хирурги ГКБ имени Юдина успешно проводят гибридные внутрисосудистые операции при лечении пациентов с инсультом. А специалисты Морозовской детской больницы используют в своей работе технологии 3D-моделирования и дополненной реальности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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