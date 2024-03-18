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Новости

18 марта, 13:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента

Новости часа: Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Сергей Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Собянин: на двух станциях Троицкой линии метро идут финальные работы

Собянин: станция "Тютчевская" улучшит транспортное обслуживание 154 тыс человек

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ.

Клиническая онкобольница № 1 возглавила рейтинг якорных профильных стационаров за 2023 год, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, высота снега в Москве к концу недели уменьшится еще на 3–5 сантиметров.

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