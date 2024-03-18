Новости часа: Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ.

Клиническая онкобольница № 1 возглавила рейтинг якорных профильных стационаров за 2023 год, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, высота снега в Москве к концу недели уменьшится еще на 3–5 сантиметров.