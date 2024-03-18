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Новости

18 марта, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Сергей Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Собянин: на двух станциях Троицкой линии метро идут финальные работы

Собянин: станция "Тютчевская" улучшит транспортное обслуживание 154 тыс человек

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Московская Масленица"

Собянин: за неделю фестиваля "Московская Масленица" испекли 40 тыс блинов

Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дата воссоединения Крыма с Россией стала символом восстановления исторической справедливости. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около двух тысяч мостов, тоннелей и памятников промоют в Москве до конца апреля, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

2,6 миллиона человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов", сообщили организаторы.

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