Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дата воссоединения Крыма с Россией стала символом восстановления исторической справедливости. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около двух тысяч мостов, тоннелей и памятников промоют в Москве до конца апреля, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

2,6 миллиона человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов", сообщили организаторы.