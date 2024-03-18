18 марта, 13:00Новости
Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дата воссоединения Крыма с Россией стала символом восстановления исторической справедливости. Об этом заявил Сергей Собянин.
Около двух тысяч мостов, тоннелей и памятников промоют в Москве до конца апреля, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
2,6 миллиона человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов", сообщили организаторы.