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18 марта, 12:00

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Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Сергей Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Собянин: на двух станциях Троицкой линии метро идут финальные работы

Собянин: станция "Тютчевская" улучшит транспортное обслуживание 154 тыс человек

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Сергей Собянин сообщил о сбитом в Домодедовском районе БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Как отметил мэр столицы в своем телеграм-канале, 18 марта является символом восстановления исторической справедливости.

В Москве 12 жилых комплексов готовят под заселение по реновации в марте. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

15 поликлиник капитально отремонтируют по городской программе в СВАО. Об этом рассказали в столичном департаменте капремонта.

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