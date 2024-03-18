Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Как отметил мэр столицы в своем телеграм-канале, 18 марта является символом восстановления исторической справедливости.

В Москве 12 жилых комплексов готовят под заселение по реновации в марте. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

15 поликлиник капитально отремонтируют по городской программе в СВАО. Об этом рассказали в столичном департаменте капремонта.