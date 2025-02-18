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Новости

18 февраля, 21:30

Новости

Новости часа: максимальный размер льготного инвесткредита будет увеличен до 5 млрд рублей

Новости часа: максимальный размер льготного инвесткредита будет увеличен до 5 млрд рублей

Снегопад сохранится в столице до утра 19 февраля

Собянин: промышленники смогут получить льготный инвесткредит до 5 млрд рублей

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении льготных инвесткредитов в Москве

Новости часа: Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте производства электроники в Москве

Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

Новости часа: открылся участок улицы Ивана Франко в Москве

Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Сергей Собянин вручил награды ветеранам, участникам СВО и военнослужащим ПВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита будет увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, рассказал Сергей Собянин.

Около 4000 инженерных систем обновят в московских домах по программе капремонта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Более 3 миллионов карт "Тройка" с отечественными чипами нового поколения поступят в продажу в этом году, рассказали в Дептрансе.

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