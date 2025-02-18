Новости часа: максимальный размер льготного инвесткредита будет увеличен до 5 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита будет увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, рассказал Сергей Собянин.

Около 4000 инженерных систем обновят в московских домах по программе капремонта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Более 3 миллионов карт "Тройка" с отечественными чипами нового поколения поступят в продажу в этом году, рассказали в Дептрансе.