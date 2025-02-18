Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 19:45

Новости

Собянин: промышленники смогут получить льготный инвесткредит до 5 млрд рублей

Собянин: промышленники смогут получить льготный инвесткредит до 5 млрд рублей

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении льготных инвесткредитов в Москве

Новости часа: Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте производства электроники в Москве

Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

Новости часа: открылся участок улицы Ивана Франко в Москве

Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Сергей Собянин вручил награды ветеранам, участникам СВО и военнослужащим ПВО

Сергей Собянин вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Программы льготного кредитования промышленности в Москве будут продлены. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

В 2025 году максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличат с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок кредитования – с 3 до 5 лет. Компании смогут направить средства на закупку оборудования, создание промышленной инфраструктуры и реализацию высокотехнологичных проектов. С момента запуска программы поддержку уже получили более 100 предприятий.

Чтобы получить льготную ставку, компаниям необходимо заключить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика