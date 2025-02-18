Собянин: промышленники смогут получить льготный инвесткредит до 5 млрд рублей

Программы льготного кредитования промышленности в Москве будут продлены. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

В 2025 году максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличат с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок кредитования – с 3 до 5 лет. Компании смогут направить средства на закупку оборудования, создание промышленной инфраструктуры и реализацию высокотехнологичных проектов. С момента запуска программы поддержку уже получили более 100 предприятий.

Чтобы получить льготную ставку, компаниям необходимо заключить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.