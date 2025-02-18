Новости часа: Собянин сообщил об увеличении льготных инвесткредитов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размер льготных инвестиционных кредитов для предприятий Москвы увеличат до 5 миллиардов рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Поезд "Иволга" совершил первую тестовую поездку от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, сообщили в Московской железной дороге.

Ночью в Московском регионе местами ожидается снегопад и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.