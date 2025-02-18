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Новости

Новости

18 февраля, 19:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении льготных инвесткредитов в Москве

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении льготных инвесткредитов в Москве

Новости часа: Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте производства электроники в Москве

Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

Новости часа: открылся участок улицы Ивана Франко в Москве

Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Сергей Собянин вручил награды ветеранам, участникам СВО и военнослужащим ПВО

Сергей Собянин вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размер льготных инвестиционных кредитов для предприятий Москвы увеличат до 5 миллиардов рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Поезд "Иволга" совершил первую тестовую поездку от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, сообщили в Московской железной дороге.

Ночью в Московском регионе местами ожидается снегопад и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.

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