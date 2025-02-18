Новости часа: Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил ветеранам войны медали "80 лет Победы" и награды участникам СВО, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Почти 4 тысячи инженерных систем обновят в московских домах по программе капремонта в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На Ленинградском вокзале появятся огромные мозаики с панорамами Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в Москомархитектуре.