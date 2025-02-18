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18 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Новости часа: Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте производства электроники в Москве

Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

Новости часа: открылся участок улицы Ивана Франко в Москве

Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Сергей Собянин вручил награды ветеранам, участникам СВО и военнослужащим ПВО

Сергей Собянин вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил ветеранам войны медали "80 лет Победы" и награды участникам СВО, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Почти 4 тысячи инженерных систем обновят в московских домах по программе капремонта в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На Ленинградском вокзале появятся огромные мозаики с панорамами Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в Москомархитектуре.

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