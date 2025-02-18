Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода построили и обновили 4 километра дорог, сообщил Сергей Собянин.

До конца года в столичных домах заменят около 4 тысяч систем отопления, водоснабжения и водоотведения, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Ко Дню защитника Отечества Москву украсят праздничными плакатами, объявили на сайте мэра.