18 февраля, 13:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода построили и обновили 4 километра дорог, сообщил Сергей Собянин.
До конца года в столичных домах заменят около 4 тысяч систем отопления, водоснабжения и водоотведения, рассказал заммэра Петр Бирюков.
Ко Дню защитника Отечества Москву украсят праздничными плакатами, объявили на сайте мэра.