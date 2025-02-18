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Новости

18 февраля, 13:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Сергей Собянин: производство обрабатывающих отраслей выросло на 17,8%

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

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Новости часа: завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода построили и обновили 4 километра дорог, сообщил Сергей Собянин.

До конца года в столичных домах заменят около 4 тысяч систем отопления, водоснабжения и водоотведения, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Ко Дню защитника Отечества Москву украсят праздничными плакатами, объявили на сайте мэра.

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