Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода построили и реконструировали 4 километра дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 4 тысяч систем отопления, водоснабжения и водоотведения заменят в столичных домах до конца года, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества, пишет портал мэра и правительства Москвы.