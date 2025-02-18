Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли участок улицы Ивана Франко от Житомирской до улицы Герасима Курина. Об этом сообщил Сергей Собянин.

За пять лет в Москве построили 100 объектов спорта, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 3 миллионов карт "Тройка" с отечественными чипами нового поколения поступят в продажу в 2025 году, заявили в Дептрансе.