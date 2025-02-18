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Новости

18 февраля, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Сергей Собянин: производство обрабатывающих отраслей выросло на 17,8%

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века

"Мой район. Новости": тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли участок улицы Ивана Франко от Житомирской до улицы Герасима Курина. Об этом сообщил Сергей Собянин.

За пять лет в Москве построили 100 объектов спорта, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 3 миллионов карт "Тройка" с отечественными чипами нового поколения поступят в продажу в 2025 году, заявили в Дептрансе.

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