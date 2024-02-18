Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 февраля

Многоуровневая развязка строится в столичных районах Богородское и Метрогородок. Работы ведут на пересечении Московского скоростного диаметра (МСД) с Открытым шоссе. Отмечается, что с открытием транспортного объекта станет удобнее съезжать с МСД в сторону центра.

Похолодание придет в Москву в ночь на 19 февраля. Температура опустится до -8 градусов, а на дорогах может образоваться гололедица. В ночь на 20 февраля ожидается до -15 градусов.

На севере столицы появится новое общественное пространство. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В проезде Черепановых в Коптеве построят магазины, рестораны и деловые объекты. Всего в районе возведут 26 тысяч квадратных метров недвижимости и создадут более 700 рабочих мест.

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