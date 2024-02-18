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18 февраля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 февраля

Собянин: москвичи станут волонтерами Всемирного фестиваля молодежи

Развязку в районах Богородское и Метрогородок построят до конца 2025 года – Собянин

Сергей Собянин рассказал, как в Москве развивается спортивная инфраструктура

Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Коптеве

Сергей Собянин рассказал о строительстве развязки на пересечении МСД и Открытого шоссе

Почти 1,7 тыс столичных дворов приведут в порядок в 2024 году – Собянин

Собянин подписал документ о выплатах матпомощи ветеранам-афганцам и их семьям

Собянин рассказал о строительстве развязки на пересечении МСД и Открытого шоссе

Собянин: за полгода работы МЦД-3 пассажиры совершили свыше 60 миллионов поездок

Многоуровневая развязка строится в столичных районах Богородское и Метрогородок. Работы ведут на пересечении Московского скоростного диаметра (МСД) с Открытым шоссе. Отмечается, что с открытием транспортного объекта станет удобнее съезжать с МСД в сторону центра.

Похолодание придет в Москву в ночь на 19 февраля. Температура опустится до -8 градусов, а на дорогах может образоваться гололедица. В ночь на 20 февраля ожидается до -15 градусов.

На севере столицы появится новое общественное пространство. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В проезде Черепановых в Коптеве построят магазины, рестораны и деловые объекты. Всего в районе возведут 26 тысяч квадратных метров недвижимости и создадут более 700 рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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