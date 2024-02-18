Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Коптеве

В Коптево появится новое общественное пространство. Карту территории, которую планируется преобразить, можно посмотреть в телеграм-канале Сергея Собянина.

В проезде Черепановых построят магазины, рестораны и деловые объекты. В результате в районе возведут 26 тысяч квадратах метров недвижимости и создадут более 700 рабочих мест. Всего в городе реализуют 63 проекта комплексного развития территорий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.