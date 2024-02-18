Почти 1,7 тыс столичных дворов приведут в порядок в 2024 году – Собянин

Еще почти 1 700 дворов и 15 тысяч подъездов приведут в порядок в столице в этом году. Во время благоустройства будут учтены все пожелания жителей, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Такую работу ведут не первый год. Так, в 2023-м отремонтировали более 13 тысяч подъездов многоэтажек.

Преобразились и зеленые территории районов. Например, на юго-западе столицы обновили парк "Липки" и Захарьинские пруды, а в Конькове обустроили новые спортивные и игровые площадки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.