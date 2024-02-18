18 февраля, 11:45Новости
Собянин подписал документ о выплатах матпомощи ветеранам-афганцам и их семьям
Ветераны-афганцы и их семьи получат материальную помощь в честь 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Соответсвующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
Коснется это 18 тысяч москвичей, в числе которых ветераны и инвалиды боевых действий, а также семьи погибших военнослужащих. Единоразово им будет начислено от четырех до 10 тысяч рублей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.