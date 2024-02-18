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18 февраля, 11:45

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Собянин подписал документ о выплатах матпомощи ветеранам-афганцам и их семьям

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Ветераны-афганцы и их семьи получат материальную помощь в честь 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Соответсвующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Коснется это 18 тысяч москвичей, в числе которых ветераны и инвалиды боевых действий, а также семьи погибших военнослужащих. Единоразово им будет начислено от четырех до 10 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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