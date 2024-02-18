Собянин рассказал о строительстве развязки на пересечении МСД и Открытого шоссе

Многоуровневую развязку в районах Богородское и Метрогородок обещают построить к концу 2025 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В данный момент работы идут на пересечении северного направления МСД с Открытым шоссе. Там монтируют опоры и стены разворотной эстакады, собирают конструкции моста и прокладывают инженерные коммуникации.

Новая развязка позволит водителям быстрее и удобнее съезжать с МСД в сторону центра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.