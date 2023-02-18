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18 февраля, 18:15

Транспорт

Собянин рассказал о результатах работы московских транспортников в ЛНР и ДНР

Собянин рассказал о результатах работы московских транспортников в ЛНР и ДНР

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В Луганске заработали московские стандарты городского транспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В городе уже появились четыре маршрута. Запущено 50 современных низкопольных автобусов, которые удобны маломобильным пассажирам. Больше 100 водителей прошли обучение у московских специалистов. Проезд теперь можно оплачивать картой "Тройка".

Аналогичные работы запланированы и в Донецке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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