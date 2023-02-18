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18 февраля, 17:15

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Собянин: единый читательский билет дает москвичам возможность выбора из 15 млн книг

Собянин: единый читательский билет дает москвичам возможность выбора из 15 млн книг

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Более 800 тысяч москвичей уже оформили единый читательский билет. Теперь им доступно около 15 миллионов книг из библиотечного фонда Москвы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Раньше в поисках нужной книги приходилось обойти несколько библиотек и регистрироваться в каждой. Сейчас все они подключены к общей информационной системе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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