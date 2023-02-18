Собянин: единый читательский билет дает москвичам возможность выбора из 15 млн книг

Более 800 тысяч москвичей уже оформили единый читательский билет. Теперь им доступно около 15 миллионов книг из библиотечного фонда Москвы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Раньше в поисках нужной книги приходилось обойти несколько библиотек и регистрироваться в каждой. Сейчас все они подключены к общей информационной системе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.