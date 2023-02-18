Популярность портала mos.ru за прошлый год выросла сразу на 39 процентов – Собянин

Популярность портала mos.ru за прошлый год выросла сразу на 39 процентов. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, благодаря цифровым услугам горожане не тратят время на походы по различным инстанциям. Все доступно в режиме онлайн. Например, можно записываться к врачу, передать показания счетчиков и проследить за успеваемостью ребенка в школе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.