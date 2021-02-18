Москва начинает международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

Запись добровольцев на исследование вакцины "Спутник Лайт" открыта на портале mos.ru. Всего в международных клинических исследованиях примут участие шесть тысяч человек.

Международные клинические исследования однофазной вакцины "Спутник Лайт" начинаются 18 февраля. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Новый препарат разработали в Институте Гамалеи. "Спутник Лайт" должен решить главную проблему "Спутника V" – необходимость делать два укола с интервалом в несколько недель.

Для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю, а максимума достигнет через месяц. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.