Собянин рассказал об экспериментальном проекте "Цифровой репетитор" на базе МЭШ

В 80 столичных школах заработал пилотный проект "Цифровой репетитор". Это система дистанционных занятий, которые проводят на платформе МЭШ.

Собянин отметил, что в Москве многие семьи имеют возможность нанимать репетиторов для подготовки детей, однако есть и учащиеся, которые не могут себе позволить такое дополнительное обучение.

"Это дети из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, мы должны им дать шанс на уровне других семей, чтобы они подтянули свои знания, не отставали, и у них был шанс закончить школу достойно и поступить в хорошие вузы, получить хорошее профессиональное образование", – подчеркнул мэр.

В настоящее время системой могут воспользоваться более 800 школьников с 6-го по 8-й классы. Уже скоро проект будет доступен всем школам. Также воспользоваться им смогут не только малообеспеченные семьи, но и все остальные. Цифровые репетиторы помогут подтянуть знания по самым разным предметам: русскому языку, математике, английскому языку, физике и химии.

В ближайших планах – организация дополнительных занятий для учащихся 9–11-х классов. Все уроки будут вписаны в электронное расписание учеников. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.