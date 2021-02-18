Собянин рассказал об экспериментальном проекте "Цифровой репетитор" на базе МЭШ

18 февраля, 16:45
В 80 столичных школах заработал пилотный проект "Цифровой репетитор". Это система дистанционных занятий, которые проводят на платформе МЭШ.
Собянин отметил, что в Москве многие семьи имеют возможность нанимать репетиторов для подготовки детей, однако есть и учащиеся, которые не могут себе позволить такое дополнительное обучение.
"Это дети из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, мы должны им дать шанс на уровне других семей, чтобы они подтянули свои знания, не отставали, и у них был шанс закончить школу достойно и поступить в хорошие вузы, получить хорошее профессиональное образование", – подчеркнул мэр.
В настоящее время системой могут воспользоваться более 800 школьников с 6-го по 8-й классы. Уже скоро проект будет доступен всем школам. Также воспользоваться им смогут не только малообеспеченные семьи, но и все остальные. Цифровые репетиторы помогут подтянуть знания по самым разным предметам: русскому языку, математике, английскому языку, физике и химии.
В ближайших планах – организация дополнительных занятий для учащихся 9–11-х классов. Все уроки будут вписаны в электронное расписание учеников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: