Собянин дал старт клиническим исследованиям вакцины "Спутник Лайт" в Москве

В Москве стартуют международные клинические исследования однофазной вакцины "Спутник Лайт". Об этом мэр столицы написал в своем блоге.

Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, является однокомпонентным и должен будет вводиться всего один раз. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю, а максимума достигнет через месяц.

Исследуют и новые способы защиты от коронавируса. Ученые разработали назальную форма "Спутника V". Она формирует иммунитет в зоне носоглотки. Это не альтернатива вакцинации, но препарат может дать дополнительную защиту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.