Новости часа: три знаковых объекта культурного наследия Москвы отреставрируют в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три знаковых объекта культурного наследия Москвы отреставрируют в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Штормовое предупреждение о сильном снеге действует в Московском регионе до утра пятницы, 19 января. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Цены на такси выросли в два раза на фоне снегопада. Об этом сообщает агрегатор.