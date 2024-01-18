18 января, 20:00Новости
Новости часа: три знаковых объекта культурного наследия Москвы отреставрируют в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три знаковых объекта культурного наследия Москвы отреставрируют в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Штормовое предупреждение о сильном снеге действует в Московском регионе до утра пятницы, 19 января. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
Цены на такси выросли в два раза на фоне снегопада. Об этом сообщает агрегатор.