Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развивать молодые таланты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 тысяч детей в Москве занимаются в творческих образовательных учреждениях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Камеры ЦОДД начали фиксировать нарушение правил проезда у трамвайных остановок. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Метель и ветер с порывами до 21 метра в секунду ожидаются в Москве до конца дня. Об этом заявили в комплексе горхозяйства в четверг, 18 января.