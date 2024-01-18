Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 14:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развивать молодые таланты

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развивать молодые таланты

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса для жителей Бибирева

Собянин рассказал о необычных направлениях обучения в школах искусств Москвы

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

Собянин: более 5 тыс предпринимателей стали участниками "Сделано в Москве"

Сергей Собянин: в Москве сейчас реставрируют более 500 памятников архитектуры

Мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе

Новости часа: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК – Собянин

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 тысяч детей в Москве занимаются в творческих образовательных учреждениях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Камеры ЦОДД начали фиксировать нарушение правил проезда у трамвайных остановок. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Метель и ветер с порывами до 21 метра в секунду ожидаются в Москве до конца дня. Об этом заявили в комплексе горхозяйства в четверг, 18 января.

Читайте также
мэр МосквыобразованиетранспортобществопогодавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика