Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса для жителей Бибирева

В районе Бибирево в скором времени откроют новый спортивный комплекс "Баланс". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На месте заброшенного котлована на Алтуфьевском шоссе построили двухэтажное здание с бассейнами, тренажерным залом, буфетом и административными помещениями. Территорию уже благоустроили, для посетителей сделали парковку. Заниматься в новом спорткомплексе смогут все желающие.

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