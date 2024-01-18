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18 января, 12:15

Общество

Собянин рассказал о необычных направлениях обучения в школах искусств Москвы

Собянин рассказал о необычных направлениях обучения в школах искусств Москвы

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Около 100 тысяч детей занимаются в московских колледжах и школах искусств. Как отметил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте", особое внимание в столичных школах искусств уделяют подготовке артистов цирка, театра, балета, а также гримеров, бутафоров и костюмеров.

Мэр столицы уточнил, что желающих учат создавать бутафорские арт-объекты, фехтовать, жонглировать, танцевать степ и другому. Среди преподавателей – работники культуры, заслуженные артисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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