18 января, 12:15Общество
Собянин рассказал о необычных направлениях обучения в школах искусств Москвы
Около 100 тысяч детей занимаются в московских колледжах и школах искусств. Как отметил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте", особое внимание в столичных школах искусств уделяют подготовке артистов цирка, театра, балета, а также гримеров, бутафоров и костюмеров.
Мэр столицы уточнил, что желающих учат создавать бутафорские арт-объекты, фехтовать, жонглировать, танцевать степ и другому. Среди преподавателей – работники культуры, заслуженные артисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
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