Собянин: в Москве в 2022 году отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры

Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2022 году отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры. По словам мэра, столица проводит крупнейшую в России программу капремонта жилья.

Ежегодно в порядок приводят дома, в которых проживают порядка 750 тысяч москвичей. Среди них есть дома-памятники, где требуется не только обычный ремонт, но и сложная реставрация.

Как рассказал Собянин, все дополнительные расходы берет на себя правительство города. Среди последних таких объектов – дом Голубицкой на улице Остоженке, где восстановили исторические ступени, балясины, лепнину и купол. А еще отреставрировали дом № 33 в Староконюшенном переулке, который обрел свои исторические цвета. Особое внимание уделили и реставрации архитектурных элементов дома № 9 на улице Волхонка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.