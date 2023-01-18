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18 января, 19:45

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Собянин: в Москве в 2022 году отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры

Собянин: в Москве в 2022 году отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры

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Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2022 году отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры. По словам мэра, столица проводит крупнейшую в России программу капремонта жилья.

Ежегодно в порядок приводят дома, в которых проживают порядка 750 тысяч москвичей. Среди них есть дома-памятники, где требуется не только обычный ремонт, но и сложная реставрация.

Как рассказал Собянин, все дополнительные расходы берет на себя правительство города. Среди последних таких объектов – дом Голубицкой на улице Остоженке, где восстановили исторические ступени, балясины, лепнину и купол. А еще отреставрировали дом № 33 в Староконюшенном переулке, который обрел свои исторические цвета. Особое внимание уделили и реставрации архитектурных элементов дома № 9 на улице Волхонка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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