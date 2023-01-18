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Новости

18 января, 18:00

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Более 12 тыс рабочих мест создано в ОЭЗ "Технополис "Москва" за 17 лет – Собянин

Более 12 тыс рабочих мест создано в ОЭЗ "Технополис "Москва" за 17 лет – Собянин

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"Технополису "Москва" исполняется 17 лет. За это время на ее территории было создано более 12 тысяч рабочих мест. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

"Технополис "Москва" – это особая экономическая зона, она объединяет больше 200 компаний, и постепенно становится главной производственной площадкой столицы. Там производят радиоаппаратуру, медоборудование, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение.

По словам мэра, ее резиденты получают значительные льготы. Так, они на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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